Экоакцию в Нарьян-Маре проведут 9 сентября

"ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" собирается провести в Ненецком округе экологическую акцию по случаю празднования Дня образования НАО и Дня работников газовой и нефтяной промышленности.



Оператор Харьягинского СРП на 9 сентября запланировал высадку деревьев и открытие новой площадки для детей в Нарьян-Маре. Все это будет проводиться на площади 660 кв. м на территории по ул. Ленина.



Работы по благоустройству уже подходят к концу: старые конструкции демонтированы, идет установка современной площадки для игр, замена ограждений и покрытия. В ближайшие дни здесь установят урны и скамейки. Все сооружения уже прошли проверку на соответствие действующим нормам. После того, как все работы будут завершены, вся документация и имущество будут переданы муниципалитету.

В рамках экологической акции высадят 45 кустарников и 41 дерево.



Компании, которые занимаются освоением Харьягинского месторождения, уже давно являются партнерами округа в проектах, охватывающих социальную сферу. Глава округа И. Кошин отметил, что результат совместных усилий снова оказался у всех на виду, за что поблагодарил коллег-нефтяников за вклад в развитие региона.



О. Акимов, гендиректор "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" рассказал, что по сложившейся традиции работники компании не первый год поддерживают соцпроекты, улучшающие качество жизни жителей региона. В 2017 г Россия проводит акции, посвященные Году экологии, и акция 9 мая подтверждает бережное и внимательное отношение к природе, в которой живут современники, и в которой будут жить их потомки. Новая детская площадка должна стать любимым местом для игр, а это значит, дети будут больше времени проводить на свежем воздухе, закаляясь и делая вклад в свое здоровое будущее.

