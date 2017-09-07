Нарьян-Мар и Звездный городок подписали соглашение в рамках фестиваля "Арктика. Дети. Космос"

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 07.09.2017

Всероссийский экофестиваль "Арктика. Дети. Космос" официально завершил работу. Его гостями стали космонавты, краеведы, ученые, общественники.

Нарьян-Мар этот фестиваль принимал впервые. Знаковым событием для него стало подписание соглашения о побратимских отношениях и сотрудничестве между Звездным городком и Нарьян-Маром. В Звездном городке находится Центр подготовки космонавтов им. Гагарина, где тренируют к космическим полетам на российских пилотируемых аппаратах и Международной космической станции.

Документ положил начало взаимодействию в работе с молодежью и детьми, развитию у них знаний о космонавтике, сотрудничеству муниципалитетов в сфере туризма и краеведения.

Гости фестивали побывали на линейках в школах Нарьян-Мара и поселке Искателей. В ДК "Арктика" состоялся Урок мира и презентация кинофильма "Сомневайся, но верь!", рассказывающего об успехах РФ в освоении космоса. Также зрители посмотрели видеообращение с МКС космонавта С. Рязанского. У Обелиска Победы состоялась акция "Голубь Мира".

В Ненецком краеведческом музее проводились занятия и встречи с космонавтами. О пребывании в космосе рассказали А. Лазуткин, Г. Падалка, С. Ревин, С. Авдеев. Запоминающимся событием стало занятие на тренажере, который имитирует стыковку МКС и Космического корабля "Союз".

На площади Марад`Сей прошла церемония закладки капсулы "Детям новой Арктики". В ДК "Арктика" работали тематические площадки: "Планета Х", "Профориентационная" и мн. др.

Завершился фестиваль торжественным награждением победителей Международного конкурса рисунков, в котором отметились 180 ребят из Карелии, НАО, Московской области, Кабардино-Балкарской Республики и Чувашии.

Губернатор округа И. Кошин поблагодарил всех за участие, и участников конкурса, и приехавших гостей, которые подарили космический заряд эмоций местным ребятам.





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