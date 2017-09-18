Минстроительства Коми отчиталось по поступившей жалобе устьцилемов

Республика Коми >> Экология >> 18.09.2017

В деревне Чукчино (Усть-Цилемский район) по причине неисправного люка канализации нечистоты стекали в р. Печору. Эта проблема возникла давно, и местные жители жалуются на нее несколько лет.

Нечистоты загрязняли реку, а дома, из которых они стекают в люк, расположены через дорогу. Управляющая организация ЖЭУ никак на жалобы не реагировала, несмотря на то, что из постоянной сырости сгнили трубы отопления.

Администрация района сообщила, что перелив стоков в Печору в Чукчино происходит из горловины емкости, потому что ЖЭУ несвоевременно убирает и вывозит жидкие бытовые отходы, хотя обязано это делать в сроки по договорам оказания услуг.

В администрации состоялась встреча с руководством ЖЭУ, в результате чего обслуживающая организация вывезла 2 машины с жидкими отходами и пообещала в дальнейшем откачивать нечистоты по мере наполнения. Причем для решения этого вопроса понадобилось столько времени и жалоб, состоялось вопросом открытым. Кроме того, ущерб за это время был нанесен, но теперь за него никто не ответит. Учитывая, что ЖЭУ нарушало договор систематически, не вывозиоа во время отходы, оно должны было понести за это наказание, но по этому поводу администрация района молчит.

Чтобы решить вопрос, пришлось вмешиваться профильному министерству. Местные жители не верят в то, что ситуация изменится. Они уверены, что несколько месяцев ЖЭУ будет следовать договоренности и вывозить жидкие отходы вовремя, но не факт, что это продолжится в будущем. Управляющая организация поняла, что может выйти сухой из воды, даже нарушая договор. В случае возобновления проблемы местные жители будут жаловаться напрямую руководству области.





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