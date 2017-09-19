В Петрозаводске прошел международный экофестиваль "Три берега"

Республика Карелия >> Экология >> 19.09.2017

В организации мероприятия молодежному центру "Смена" помогла автошкола "Престиж".

"Три берега" – фестиваль экологический. Его главная идея - представление экологической, молодежной, музыкальной культуры стран, расположенных у морей, рек и озер. Участниками события стали петрозаводчане, творческие коллективы из Финляндии, Германии и Дании, многочисленные партнеры.

Главное действие развернулось в Парке культуры и отдыха. Участникам предстояло высадить цветы, очистили береговую линию и зону отдыха от мусора. Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы "Стиль", "Северное сияние" и "Карельский сувенир", берлинская группа "Tim Anders und Co", финский фолк-дуэт "Ikiruuhi", петрозаводский инди-фолк дуэт "Си Ма" и "The IMG".

Автошкола, выступавшая партнером мероприятия, казалась лишней на этом экологическом празднике, но это только на первый взгляд. Точки соприкосновения все же нашлись. Недавно были внесены изменения в Правила дорожного движения, поэтому на законодательном уровне в России появилось такое понятие как "экологический вид транспорта" - "Электромобиль".

На этом транспортном средстве, приводимом в движение электрическим двигателем и заряжаемым внешним источником энергии, теперь будут стремиться ездить все, кому не безразлично состояние окружающей среды. Об этом на фестивали рассказали представители автошколы.

На площадке экофестиваля "Престиж" организовал интерактивную площадку на экологическую тематику. Для ребят провели конкурс рисунка "Электромобиль – автомобиль будущего", в котором самым меленьким участником стал мальчик 3 лет. Дети рисовали автомобили, о которых мечтают, и машины, которые можно каждый день увидеть на улице. Так же дети сами придумывали новые виды топлива, в частности шоколадные батончики, воду и даже воздух. Всем участникам раздали подарки и призы.





Рекомендуем по теме:

34-ый туристический слет школьников прошел в Воркуте

II Международный поэтический фестиваль "Табуретка" пройдет в Мончегорске

Вологда отметила 870-летие

"Мельница счастья" закрутилась в Петрозаводске

Фестиваль "Хумахуш", посвященный 85-летию В. Мальми, пройдет в Петрозаводске

Международный фестиваль фотоискусства состоится в Мурманске


Фестиваль "Селектор": как из завода сделать место для тусовок

В Архангельской области началось производство уникального чая

Стратегия как залог прибыли на Форекс

Фестиваль "Арктика. Дети. Космос" презентует две выставки в Нарьян-Маре

Апатиты через несколько лет превратятся в хвойный лес

В семи моногородах Архангельской области до 2018 г появятся 2 тыс. новых рабочих мест

Карельские власти предлагают изменить статус трассы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета