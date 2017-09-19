В Петрозаводске прошел международный экофестиваль "Три берега"

В организации мероприятия молодежному центру "Смена" помогла автошкола "Престиж".



"Три берега" – фестиваль экологический. Его главная идея - представление экологической, молодежной, музыкальной культуры стран, расположенных у морей, рек и озер. Участниками события стали петрозаводчане, творческие коллективы из Финляндии, Германии и Дании, многочисленные партнеры.



Главное действие развернулось в Парке культуры и отдыха. Участникам предстояло высадить цветы, очистили береговую линию и зону отдыха от мусора. Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы "Стиль", "Северное сияние" и "Карельский сувенир", берлинская группа "Tim Anders und Co", финский фолк-дуэт "Ikiruuhi", петрозаводский инди-фолк дуэт "Си Ма" и "The IMG".



Автошкола, выступавшая партнером мероприятия, казалась лишней на этом экологическом празднике, но это только на первый взгляд. Точки соприкосновения все же нашлись. Недавно были внесены изменения в Правила дорожного движения, поэтому на законодательном уровне в России появилось такое понятие как "экологический вид транспорта" - "Электромобиль".



На этом транспортном средстве, приводимом в движение электрическим двигателем и заряжаемым внешним источником энергии, теперь будут стремиться ездить все, кому не безразлично состояние окружающей среды. Об этом на фестивали рассказали представители автошколы.



На площадке экофестиваля "Престиж" организовал интерактивную площадку на экологическую тематику. Для ребят провели конкурс рисунка "Электромобиль – автомобиль будущего", в котором самым меленьким участником стал мальчик 3 лет. Дети рисовали автомобили, о которых мечтают, и машины, которые можно каждый день увидеть на улице. Так же дети сами придумывали новые виды топлива, в частности шоколадные батончики, воду и даже воздух. Всем участникам раздали подарки и призы.