Выставка "Эко-арт" откроется в Вологде 21 сентября

В Вологодском музее-заповеднике 21 сентября открывается выставка "Эко-арт" - детский взгляд на проблемы экологии.



Авторы выставки представят около 40 плакатов, которые нарисованы воспитанниками художественной школы им. Корбакова. Экспозицию посвятили Году экологии, и сейчас это одна из самых актуальных тем на злобу дня.



Завотделом природы музея-заповедника Е. Дробышева рассказала, что сейчас большинство людей к экологии относятся с большой ответственностью. Кто-то пытается защищать на уровне своей семьи, быта, а кто-то участвует в экодвижениях и ведет просветительскую деятельность. Молодые художники в этом направлении выбрали свой путь и художественными средствами показали свое отношение к сохранению природы. Их работы рассчитаны на то, чтобы взглянув на них посетители стали активными участниками экодвижения и изменили существующую реальность сами. Экоплакаты – маленький шажок, который может дать толчок большим изменениям.



Детей к проблемам экологии нужно привлекать в первую очередь, так как им в будущем предстоит жить уже в новой среде, и какой она будет, зависит от них. Бережное отношение к природе должно пропагандироваться не только в этом году, который стал Годом экологии в России. Во всех городах и поселках проходят акции в поддержку окружающей среды, людей вовлекают в экодвижение всеми возможными способами.



Организаторы выставки "Эко-арт" выражают надежду, что плакаты на экологическую тематику будут интересны не только сверстникам их авторов, но и родителям, родственникам. На выставку можно приходить группами в качестве урока экологии. Это будет самым доступным способом показать детям, что окружающая среда – это живой организм, за здоровьем которого нужно следить.