Российско-норвежский экослет Phenology of the North Calotte проходит в Мурманске

Мурманская область >> Экология >> 24.09.2017

В Мурманске проходит международный российско-норвежский экологический слет обучающихся и педагогов в рамках проекта Phenology of the North Calotte. Это проект, который предоставляет возможность школьникам заниматься вопросами биологического разнообразия по месту жительства. Он разработан для школьников средних и старших классов. Сейчас в нем участвуют школы Финнмарк и Мурманской области.

Сформирована программа ведения наблюдений за растениями, птицами, насекомыми. Занимаясь фенологическими наблюдениями, ребята и учителя обретают опыт систематического сбора данных, понимают значимость этой работы.

Проект считается частью работы экоцентра Сванховд по экосотрудничеству школ в приграничной зоне России и Норвегии. Проект в будущем будет развиваться и постепенно охватит и другие страны и регионы России. Стержнем в работе проекта является Кандалакшский госзаповедник, выступающий в роли координатора со стороны России.

Phenology of the North Calotte финансирует норвежское министерство охраны окружающей среды.

В рамках проекта проходит российско-норвежский экослет, в котором для участия зарегистрировалось 23 образовательных учреждения Мурманской области, в том числе центр допобразования "Лапландия", Мончегорск, Терский и Кольский районы, Кандалакша, Полярные Зори, Никель и Раякоски. Также на мероприятие приехали 27 норвежских школьников, предстающих Альта, Вестре Якобсэлв, Киркинес.

Слет в этом году посвящен исследованию проблем загрязнения пластиковым отходами Мирового океана.

Напомним, что 29 сентября в "Лапландии" пройдет торжественное закрытие слета, где школьники поделятся результатами своих исследований. На мероприятии будут присутствовать Пауль Аспхольм, Тур Бьорн, представители NIBIO, Норвежского института исследований Биоэкономии и др.





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