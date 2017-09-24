Мусороперегрузочные станции начали строить в Заполярье

Мурманская область >> Экология >> 24.09.2017

В ЗАТО Александровск и Североморск началось строительство мусороперегрузочных станций. Об этом рассказал замдиректора филиала АО "Управление отходами" В. Измайлов.

Станции будут состоять из двухэтажных административно-бытовых корпусов и спецконтейнеров для накопления и последующей прессовки ТКО. Измайлов подчеркнул, что эти контейнеры полностью исключают попадание внутрь осадков и закрыты от безнадзорных животных. Именно доступности к отходам влияет на рост числа бродячих собак, а борьба с ними требует больших затрат из бюджета муниципалитетов. К свалкам ТКО также приходят дикие росомахи и медведи, а такое соседство опасно для людей.

Строительство идет по графику. В конце текущего года на открытие технопарка приедет министр природных ресурсов РФ С. Донской и глава Минстроя М. Мень.

Строительство экотехнопрака (системы обращения с отходами) в Мурманской области закончат в декабре. Оно ведется по концессионному соглашению с компанией "Управление отходами". Срок действия соглашения - 40 лет.

Система включает 3 мусороперегрузочных станций с годовой мощностью 70 тыс. тонн в Североморске, Александровске и Заозерске, мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО с годовой мощностью 180 и 250 тыс. тонн в п. Междуречье (Кольский район). Объем инвестиций составит 1,3 млрд руб.

Справка. В регионе ежегодно образуется 314 тыс. тонн ТКО. В Заполярье нет системы обращения с отходами, а весь мусор вывозится на мусоросжигательный завод Мурманска, чьей мощности не хватает для утилизации отходов областного центра. В регионе всего 18 свалок, но только 14 внесены в госреестр объектов для размещения отходов. Все остальные свалки используются незаконно, а значит, не соответствуют санитарным нормам и наносят вред экологии.





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