В поселке Никель прошли Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

Их посвятили сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды.



В 2017 г исполняется 25 лет природоохранному сотрудничеству между Россией и Норвегией. В рамках Программы по приграничному сотрудничеству между губернией Финнмарк и Мурманской областью проводится работа по мониторингу атмосферного воздуха, совместному управлению особо охраняемыми природными территориями, по экологическому образованию, взаимодействию в использовании водных ресурсов р. Паз.



Норвегия и Россия создали рабочую группу в области мониторинга радиоактивных загрязнений окружающей среды, по вопросам контроля за снижением загрязнений, по сотрудничеству в биоразнообразии, по отдельным направлениям (сотрудничество, охрана природного наследия, культурного наследия).



Примером взаимодействия можно считать результаты совместных усилий стран в области повышения радиационной и ядерной безопасности. Летом состоялось историческое событие в этом направлении – из губы Андреева вывезена первая партия ОЯТ (отработавшего ядерного топлива).



Сегодня губа Андреева – территория бывшей техбаза ВМФ на Баренцевом море и радиационно-опасный объект северо-запада России. Туда ОЯТ свозилось около 50 лет. В июне удалось вывезти 9 контейнеров общем весом 450 тонн.



Норвежские эксперты выразили обеспокоенность тем, что после закрытия норильского Никелевого завода в Мурманск увеличатся поставка файнштейна. Перенос производства из Норильска в Мурманск приведет к изменению структуры промотходов, загрязняющих веществ в Кольской ГМК. Только прозрачность политики компании в экологических вопросах поможет в этой ситуации правильно распорядиться выбросами двуокиси серы, и не допустить сбросов опасных отходом в водную среду.