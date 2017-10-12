В поселке Никель прошли Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

Мурманская область >> Экология >> 12.10.2017

Их посвятили сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды.

В 2017 г исполняется 25 лет природоохранному сотрудничеству между Россией и Норвегией. В рамках Программы по приграничному сотрудничеству между губернией Финнмарк и Мурманской областью проводится работа по мониторингу атмосферного воздуха, совместному управлению особо охраняемыми природными территориями, по экологическому образованию, взаимодействию в использовании водных ресурсов р. Паз.

Норвегия и Россия создали рабочую группу в области мониторинга радиоактивных загрязнений окружающей среды, по вопросам контроля за снижением загрязнений, по сотрудничеству в биоразнообразии, по отдельным направлениям (сотрудничество, охрана природного наследия, культурного наследия).

Примером взаимодействия можно считать результаты совместных усилий стран в области повышения радиационной и ядерной безопасности. Летом состоялось историческое событие в этом направлении – из губы Андреева вывезена первая партия ОЯТ (отработавшего ядерного топлива).

Сегодня губа Андреева – территория бывшей техбаза ВМФ на Баренцевом море и радиационно-опасный объект северо-запада России. Туда ОЯТ свозилось около 50 лет. В июне удалось вывезти 9 контейнеров общем весом 450 тонн.

Норвежские эксперты выразили обеспокоенность тем, что после закрытия норильского Никелевого завода в Мурманск увеличатся поставка файнштейна. Перенос производства из Норильска в Мурманск приведет к изменению структуры промотходов, загрязняющих веществ в Кольской ГМК. Только прозрачность политики компании в экологических вопросах поможет в этой ситуации правильно распорядиться выбросами двуокиси серы, и не допустить сбросов опасных отходом в водную среду.





Рекомендуем по теме:

Российско-норвежский экослет Phenology of the North Calotte проходит в Мурманске

Мурманская область и Исландия будут подписали соглашение о сотрудничестве

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Губернатор НАО находится во Вьетнаме с официальным визитом

В Нарьян-Маре пройдет семинар по финансированию международных проектов "Коларктик"

В Мурманской облдуме депутаты встретились с дипломатами из Норвегии


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Доступное жильё для молодой семьи

Подведены итоги рыбопромышленного форума

Оценка условий труда одного сотрудника кондитерской фабрики Вологды обошлась в 1500 тыс. руб.

В Вологде после реставрации открылся Софийский собор

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

64% предпринимателей НАО подключены к электронной ветеринарной системе сертификации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета