Аллея первоклассников в Сыктывкаре пополнилась новыми деревьями

Ель, рябину и сирень высадили ученикам сыктывкарской школы №12 им. О. Кошевого. Первые саженцы на первой аллее первоклассников высадили год назад, но они не прижились.



Аллея появилась в городе 16 сентября 2016 г, во время субботника, символизирующего начало добрых дел в регионе. Ученики решили сделать это к предстоящему юбилею школы. Но опыта в подобных проектах у ребят оказалось мало, поэтому вместо того, чтобы заказать саженцы в специальных хозяйствах, они воспользовалась предложением бабушки одной из учениц. Она предоставила саженцы сосны, шиповника и рябины.



В прошлом году высадка проходила с большим энтузиазмом, а в этом году подтвердились опасения - деревья не прижились. На рост растения влияние оказывают подкормка, земля, температура, поэтому что конкретно не получилось, ребята не знают. Тем не менее, многие родители школьников уверены, что если саженец погиб, не обязательно погибла и корневая система.



Но школьники решили перестраховаться, посадив еще саженцы. Родители высаживают молодые деревья на своих участках, поэтому добровольно выделили свои саженцы для аллеи.



Всю сложную работу во время посадки выполнили родители, а школьники принимали участие в утеплении деревьев осенними листьями и поливали их.



В школе надеются, что аллея все-таки сформируется, и если не приживется что-то одно, то приживется другое. Например, ели очень капризные в этом отношении деревья, поэтому если с ними что-то случится, ягодные кустарники их заменят, потому что они более неприхотливые и не менее красивые и полезные. Но как будет выглядеть аллея, состоящая из разных видов деревьев, сказать трудно, потому что обычно аллеи предполагают высадку одного вида деревьев с двух сторон дороги.