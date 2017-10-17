Аллея первоклассников в Сыктывкаре пополнилась новыми деревьями

Республика Коми >> Экология >> 17.10.2017

Ель, рябину и сирень высадили ученикам сыктывкарской школы №12 им. О. Кошевого. Первые саженцы на первой аллее первоклассников высадили год назад, но они не прижились.

Аллея появилась в городе 16 сентября 2016 г, во время субботника, символизирующего начало добрых дел в регионе. Ученики решили сделать это к предстоящему юбилею школы. Но опыта в подобных проектах у ребят оказалось мало, поэтому вместо того, чтобы заказать саженцы в специальных хозяйствах, они воспользовалась предложением бабушки одной из учениц. Она предоставила саженцы сосны, шиповника и рябины.

В прошлом году высадка проходила с большим энтузиазмом, а в этом году подтвердились опасения - деревья не прижились. На рост растения влияние оказывают подкормка, земля, температура, поэтому что конкретно не получилось, ребята не знают. Тем не менее, многие родители школьников уверены, что если саженец погиб, не обязательно погибла и корневая система.

Но школьники решили перестраховаться, посадив еще саженцы. Родители высаживают молодые деревья на своих участках, поэтому добровольно выделили свои саженцы для аллеи.

Всю сложную работу во время посадки выполнили родители, а школьники принимали участие в утеплении деревьев осенними листьями и поливали их.

В школе надеются, что аллея все-таки сформируется, и если не приживется что-то одно, то приживется другое. Например, ели очень капризные в этом отношении деревья, поэтому если с ними что-то случится, ягодные кустарники их заменят, потому что они более неприхотливые и не менее красивые и полезные. Но как будет выглядеть аллея, состоящая из разных видов деревьев, сказать трудно, потому что обычно аллеи предполагают высадку одного вида деревьев с двух сторон дороги.





Рекомендуем по теме:

Ландшафт Зарецкого парка Петрозаводска улучшали высадкой деревьев

Нарьян-марские школы перешли на электронные дневники

Школьник спит - учеба идет

Власти Сыктывкара принимают меры по переводу обучения в школах только на первую смену

В 30 школах НАО проведут Всероссийские проверочные работы

Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Подведены итоги рыбопромышленного форума

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

Нарьян-марские школы перешли на электронные дневники

Добыча алмазов на "Севералмазе" увеличится
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета