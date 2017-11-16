4,8 млн руб. выделили в Коми на контейнеры для раздельного сбора мусора

По госпрограмме воспроизводства и использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в муниципалитете Коми предусмотрели 5,5 млн руб. на создание систем раздельного сбора отходов. Такая сумма была обозначена еще в начале года.



К середине августа по заявкам районов и городов распределено 2,9 млн руб., среди которых Сыктывкару досталось 1,3 млн руб., Усть-Куломскому району – 0,9 млн руб., Сосногорскому району – 0,6 млн руб. На эти деньги в общественных местах установили урны для раздельного сбора мусора. Начали установку с Кировского парка Сыктывкара.



С 14 ноября сумма на проведение этих работ была пересмотрена и увеличилась до 4,8 млн руб. Так Усть-Куломский район получит еще 1,94 млн руб., Сосногорск получит 1,28 млн руб. К программе подключилась Ухта с 169 тыс. руб. Для Сыктывкара сумма субсидий не изменилась. На что пойдут выделенные деньги помимо закупки и установки мусорных контейнеров, не сообщается, а местному населению хочется знать, сколько будет таких площадок, в каких местах они будут расположены и как часто их намерены убирать.



В настоящий момент в Усть-Куломском районе и Сыктывкаре идет обустройство раздельными контейнерами для мусора, и к концу текущего года площадок с контейнерами должно стать больше на 40.



Но помимо установки раздельных контейнеров запланирована работа по проведению разъяснительных бесед с населением, поскольку даже взрослым приходиться рассказывать, что такое раздельный сбор мусора и для чего он нужен. Перестроить привычки и взгляды людей будет очень сложно, поэтому на быстрый эффект никто не рассчитывает. В лучшем случае полный переход на новую систему может занять от 10 лет и более.