4,8 млн руб. выделили в Коми на контейнеры для раздельного сбора мусора

Республика Коми >> Экология >> 16.11.2017

По госпрограмме воспроизводства и использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в муниципалитете Коми предусмотрели 5,5 млн руб. на создание систем раздельного сбора отходов. Такая сумма была обозначена еще в начале года.

К середине августа по заявкам районов и городов распределено 2,9 млн руб., среди которых Сыктывкару досталось 1,3 млн руб., Усть-Куломскому району – 0,9 млн руб., Сосногорскому району – 0,6 млн руб. На эти деньги в общественных местах установили урны для раздельного сбора мусора. Начали установку с Кировского парка Сыктывкара.

С 14 ноября сумма на проведение этих работ была пересмотрена и увеличилась до 4,8 млн руб. Так Усть-Куломский район получит еще 1,94 млн руб., Сосногорск получит 1,28 млн руб. К программе подключилась Ухта с 169 тыс. руб. Для Сыктывкара сумма субсидий не изменилась. На что пойдут выделенные деньги помимо закупки и установки мусорных контейнеров, не сообщается, а местному населению хочется знать, сколько будет таких площадок, в каких местах они будут расположены и как часто их намерены убирать.

В настоящий момент в Усть-Куломском районе и Сыктывкаре идет обустройство раздельными контейнерами для мусора, и к концу текущего года площадок с контейнерами должно стать больше на 40.

Но помимо установки раздельных контейнеров запланирована работа по проведению разъяснительных бесед с населением, поскольку даже взрослым приходиться рассказывать, что такое раздельный сбор мусора и для чего он нужен. Перестроить привычки и взгляды людей будет очень сложно, поэтому на быстрый эффект никто не рассчитывает. В лучшем случае полный переход на новую систему может занять от 10 лет и более.





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