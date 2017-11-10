Мурманские волонтеры спасают лес сбором макулатуры

Волонтеры, которые занимались сбором макулатуры в Мурманске, подвели итоги 2017 г. Активисты превысили свои же показатели за 2016 г в 2 раза (тогда они собрали 10 тонн бумажного сырья). Сейчас их достижение - 21 тонна макулатуры. Если измерять это в деревьях, то волонтерам удалось спасти небольшой лес.



Благодаря последней акции, проведенной в конце прошлого года, было собрано 1700 кг макулатуры, и если следовать усредненной формуле (за 1 тонну макулатуры можно спасти 10 деревьев), удалось спасти около 210 деревьев.



В этом году волонтеры снова планируют удвоить результаты, собрав к концу года 40 тонн макулатуры и подключив к работе новые ресурсы, и информационные в том числе. Для этого придется задействовать неравнодушных жителей города, вузов, школ, сотрудников многочисленных офисов, редакций СМИ, комитетов и министерств, различных общественных организаций. В идеале сбор макулатуры должен быть не разовой акцией, а постоянной. Например, почему бы не ввести в офисах правило – выбрасывать бумагу и картон в специально отведенные контейнеры или мешки, тогда и специально собирать ничего не придется – все будет собираться само собой.



Чтобы показывать и в будущем высокие результаты, нужно вести и широкую просветительскую деятельность – лекции, беседы, диалоги о необходимости сохранения окружающей среды и деревьев в частности. Активисты считают, что, несмотря на критику времен Советского Союза, были в нем очень правильные начинания, например, тот же сбор макулатуры в школах, и даже обычные граждане могли сдать ненужную бумагу и за каждые 20 кг получить в подарок дефицитную книгу. У некоторых благодаря этой возможности появлялись целые домашние библиотеки, которые до сих пор украшают полки сервантов.