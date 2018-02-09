Студенты МГУ и активисты Мурманского ОНФ обсудили проблемы экологии

Мурманская область >> Экология >> 09.02.2018

Активисты Мурманского отделения ОНФ провели встречу с преподавателями и студентами кафедры рационального природовользования МГУ им.Ломоносова. «Фронтовики» и представители университета обсудили перспективы сотрудничества в сфере экологии.

Студенты, в частности, изучают пробы воды из разных уголков Кольского Заполярья. Они также проводят опросы на предмет выявления ключевой причины загрязнения водных ресурсов как в больших городах, так и в малых населенных пунктах.

Результаты их исследования станут базой для научной работы, сообщает «Мурманский вестник». Также они поделятся информацией с региональным отделением ОНФ для ее использования на практике. Общественники Народного фронта планируют помочь молодым ученым в изысканиях, для чего обратятся за содействием в Мурманский арктический госуниверситет.

В современном мире вопрос охраны природы стоит достаточно остро. Юное поколение способно предложить инновационный подход к решению проблемы сохранения северной экосистемы. В ОНФ считают, что в первую очередь следует устранить стихийные свалки. Из 111 таких объектов 64 уже ликвидированы.

Отличные результаты дают субботники и эко-акции, к которым присоединяются все неравнодушные северяне. По словам члена регионального штаба «фронтовиков», эксперта по экологии С.Рудаковой, эффективным оказался флешмоб «Чистый регион 51». Жителей области призывали не проходить мимо свалок: фотографировать, а затем очищать территорию от мусора.

В итоге в рунете появилось много снимком «до» и «после» с хэштегом #чистыйрегион51. Показав личный примет, пользователи бросали вызов друзьям. Подобные акции следует проводить регулярно, чтобы сохранить уникальность природы Заполярья.

В составе посетившей Мурманск делегации было полтора десятка представителей из разных российских регионов. Они наслышаны о деятельности ОНФ, поэтому единодушно поддержали предложение о совместной реализации эко-проектов. Студенты географического факультета в период каникул проводят полезные акции на всей территории России, а мурманские «фронтовики» обещают оказывать им всестороннюю поддержку.





Рекомендуем по теме:

Депутат Госдумы РФ В. Милонов посетил Мурманск

Делегация из Швейцарии приехала в Коми изучать лес

В Ненецком округе высоко оценили качество допобразования в регионе

Мурманский арктический госуниверситет объявил конкурс "Нравственный подвиг Арктики"

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

В Мурманске определили победителей библиотечных проектов "Мурманск – столица Кольского Заполярья"


А. Хлынов, учредитель компании "Вологодский Иван-чай" основал бизнес на сорняке

Январские новости криптовалют: MoneyGram будут использовать Ripple

Лучшие валютные пары для торговли на Форекс бирже

Новый телеканал "САМПО ТВ 360°" появился в Карелии

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 – ЧТО ГДЕ КОГДА?

35 тыс. туристов побывали в Карелии на новогодних праздниках

В Череповце участились травмы людей, катающихся на горках
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета