Студенты МГУ и активисты Мурманского ОНФ обсудили проблемы экологии

Активисты Мурманского отделения ОНФ провели встречу с преподавателями и студентами кафедры рационального природовользования МГУ им.Ломоносова. «Фронтовики» и представители университета обсудили перспективы сотрудничества в сфере экологии.



Студенты, в частности, изучают пробы воды из разных уголков Кольского Заполярья. Они также проводят опросы на предмет выявления ключевой причины загрязнения водных ресурсов как в больших городах, так и в малых населенных пунктах.



Результаты их исследования станут базой для научной работы, сообщает «Мурманский вестник». Также они поделятся информацией с региональным отделением ОНФ для ее использования на практике. Общественники Народного фронта планируют помочь молодым ученым в изысканиях, для чего обратятся за содействием в Мурманский арктический госуниверситет.



В современном мире вопрос охраны природы стоит достаточно остро. Юное поколение способно предложить инновационный подход к решению проблемы сохранения северной экосистемы. В ОНФ считают, что в первую очередь следует устранить стихийные свалки. Из 111 таких объектов 64 уже ликвидированы.



Отличные результаты дают субботники и эко-акции, к которым присоединяются все неравнодушные северяне. По словам члена регионального штаба «фронтовиков», эксперта по экологии С.Рудаковой, эффективным оказался флешмоб «Чистый регион 51». Жителей области призывали не проходить мимо свалок: фотографировать, а затем очищать территорию от мусора.



В итоге в рунете появилось много снимком «до» и «после» с хэштегом #чистыйрегион51. Показав личный примет, пользователи бросали вызов друзьям. Подобные акции следует проводить регулярно, чтобы сохранить уникальность природы Заполярья.



В составе посетившей Мурманск делегации было полтора десятка представителей из разных российских регионов. Они наслышаны о деятельности ОНФ, поэтому единодушно поддержали предложение о совместной реализации эко-проектов. Студенты географического факультета в период каникул проводят полезные акции на всей территории России, а мурманские «фронтовики» обещают оказывать им всестороннюю поддержку.