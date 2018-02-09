Ненецким охотникам разрешат добывать выдр и бурых медведей

Департамент природных ресурсов Ненецкого округа готовится к проведению государственной экологической экспертизы для рассмотрения возможности добычи в регионе выдры и бурого медведя. С 13 февраля стартуют общественные обсуждения данного вопроса, как и требует федеральное законодательство.

На протяжении месяца департамент будет принимать предложения и пожелания от местных охотников, сообщает портал «Без формата». Инициативы специалистов и целесообразность лимита добычи в целом этих видов зверей профильный департамент намерен рассмотреть в ходе весенней госэкспертизы. В ведомстве поясняют, что возможность добывать выдру и медведя появилась после проведенного в 2017-м учета их численности. Его проводили методом картирования следов жизнедеятельности и насчитали:

бурого медведя – 238 особей;

выдры – 34,9 тысяч.

В департаменте поясняют, что в предыдущие годы учет данных по численности особей выдр и медведей на территории округа не проводился. Это было сделано впервые. Кроме того наблюдался довольно низкий спрос среди местных охотников на добычу этих двух видов ресурсов. Ведомство предполагает разрешить добычу порядка трех процентов от общего числа животных.

Когда лимиты будут официально утверждены, добычей выдры и бурого медведя можно будет заняться на территории региональных охотничий угодий. Исключения составят только особо охраняемые природные зоны федерального значения.

Квоты планируется распределять методом открытой жеребьевки. В минувшем году по такой же системе охотники получали право на добычу лося.

В рамкха общественных обсуждений можно направлять предложения и замечания по электронной почте avokuev@adm-nao.ru, сообщать по тел. (81853) 2-13-61 либо при личном посещении департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО.