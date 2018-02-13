Ученые Коми выяснили откуда в организмах оленей превышенная норма тяжелых металлов

Ученые выделяют сразу несколько причин, из-за которых северные олени накапливают тяжелые металлы в организме.



Напоминаем, что превышение содержания вредных элементов (ртути, диоксинов, кадмия) обнаружили ранее в оленьих субпродуктах, которые выработали сельхозпредприятия Республики Коми. Из-за токсических элементов вынужденно уничтожили 1,5 тонны почек и печени северных оленей.



Владимир Елсаков, врио заведующего лабораторией компьютерных технологий и моделирования отдела флоры и растительности Севера, дал развернутый комментарий относительно данной ситуации.



Он поясняет, что наличие тяжелых металлов в оленьих субпродуктах начали изучать еще в 2014 году. Тогда впервые появилась проблема превышения санитарных норм по некоторых элементам в субпродуктах оленей. Основным источником загрязнения тогда назвали возможные поступления от промпредприятий Кольского полуострова.



Годом позднее такие же превышения у животных обнаружили в некоторых хозяйствах Ненецкого АО и Республики Коми. Тогда причиной назвали выбросы непосредственно на пастбища северных оленей: пыль с дорог, сжигаемые газы, загрязненные воды из угледобывающих предприятий и др.



Кроме того есть природная составляющая проблемы, что связана с деградацией многолетнемерзлых пород и активным высвобождением подвижных форм элементов, что вовлекаются в пищевые цепи. Присутствует также изменение пищевого режима оленей из-за закустаривания тундры, что дает животным нежелательные дополнительные элементы.



Проблема много раз поднималась на заседаниях профильных ведомств. А пока мясо оленей не имеет ограничений и может рекомендоваться к употреблению.