Ученые Коми выяснили откуда в организмах оленей превышенная норма тяжелых металлов

Республика Коми >> Экология >> 13.02.2018

Ученые выделяют сразу несколько причин, из-за которых северные олени накапливают тяжелые металлы в организме.

Напоминаем, что превышение содержания вредных элементов (ртути, диоксинов, кадмия) обнаружили ранее в оленьих субпродуктах, которые выработали сельхозпредприятия Республики Коми. Из-за токсических элементов вынужденно уничтожили 1,5 тонны почек и печени северных оленей.

Владимир Елсаков, врио заведующего лабораторией компьютерных технологий и моделирования отдела флоры и растительности Севера, дал развернутый комментарий относительно данной ситуации.

Он поясняет, что наличие тяжелых металлов в оленьих субпродуктах начали изучать еще в 2014 году. Тогда впервые появилась проблема превышения санитарных норм по некоторых элементам в субпродуктах оленей. Основным источником загрязнения тогда назвали возможные поступления от промпредприятий Кольского полуострова.

Годом позднее такие же превышения у животных обнаружили в некоторых хозяйствах Ненецкого АО и Республики Коми. Тогда причиной назвали выбросы непосредственно на пастбища северных оленей: пыль с дорог, сжигаемые газы, загрязненные воды из угледобывающих предприятий и др.

Кроме того есть природная составляющая проблемы, что связана с деградацией многолетнемерзлых пород и активным высвобождением подвижных форм элементов, что вовлекаются в пищевые цепи. Присутствует также изменение пищевого режима оленей из-за закустаривания тундры, что дает животным нежелательные дополнительные элементы.

Проблема много раз поднималась на заседаниях профильных ведомств. А пока мясо оленей не имеет ограничений и может рекомендоваться к употреблению.





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