Руководство мурманского мусоросжигательного завода скрыло информацию о правдивой экологической ситуации
Природоохранная межрайонная прокуратура Мурманска закончила проверку, которую инициировал гражданин по вопросу наличия разрешений на выброс загрязняющих веществ у городского мусоросжигательного завода.
Проверка показала, что Филиал №1 АО «Завода по термической обработке твердых бытовых отходов» нарушал требования закона про охрану атмосферного воздуха. На заводе систематически проводился выброс загрязняющих веществ во время неподходящих метеорологических условий, а также без согласования таких мероприятий напрямую с Министерством ресурсов и экологии.
Также выяснилось, что в прошлогоднем отчете предприятие отразило неправдивую информацию о фактическом выбросе углеводородов в воздух, чем также грубо нарушило закон.
На данный момент возбуждены дела по статье о несоблюдении экотребований, и по статье о искажении и сокрытии экологической информации. Региональная прокуратура сообщила, что представление об устранении этих нарушений в адрес руководителя завода уже внесено. Виновных руководителей привлекут к админответственности. Внесенное представление будет контролировать природоохранная прокуратура.
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