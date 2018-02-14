Вырубка уникального леса в Череповце идет полным ходом

Не менее 2 тысяч подписей собрано, чтобы защитить еловый лес в черте города. Увы, пока что вырубка идет полным ходом – ели рубят под видом кустарников.



Имеется в виду лес возле Пулово-Борисово за улицей Олимпийской. За долгие годы 100 гектаров леса стали для горожан отдушиной, и это учитывая неблагоприятные экологические условия в городе. Ежегодно при проведении знаменитой «Лыжни России» еловый лес посещают десятки тысяч людей.



Городские чиновники не сочли за необходимость сберечь зеленую зону. Прошлым летом мэрия утвердила планировку и межевание в этом районе. В документах полноценный лес фигурирует почему-то под названием «древесно-кустарниковая растительность».



На участке проектируют малоэтажную жилую застройку, предназначенную многодетным семьям. Планируется возвести 511 зданий на 67 гектарах. Примечательно, что департамент ЖКХ каким-то образом разрешил вырубку до выхода самого постановления.



Очевидно, что Череповец имеет тяжелую экологическую нагрузку. Почти все районы страдают от вредных выбросов. Лес же находится в районе Заречья. Для Волгоградской области это довольно редкий ельник высотой 20 метров, возраст деревьев примерно 80 лет, а площадь леса 100 гектаров. Можно сказать, что лес на вес золота.



Его уникальность также в том, что это единственный лес среди безлесных пространств в этой части города. В соответствии с генпланом города лес подпадает под понятие городского леса. Также лес находится в водоохраной зоне. На данный момент в лесу проложили проезды между будущими кварталами, уничтожив до 1000 деревьев.



Экозащитники уже обращались к чиновникам, но не получили ни единого ответа. Вырубка продолжается.

