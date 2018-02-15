В Ненецком округе создан заказник "Вашуткинский"
Соответствующее решение вчера приняли на заседании Администрации НАО. Новая особо охраняемая природная зона регионального значения имеет площадь 300 тыс. га. Ранее создать заказник было решено в Министерстве природы и экологии РФ.
В Департаменте природных ресурсов НАО объяснили, что созданный заказник призван сохранить крупнейшие в регионе озерные системы Вашуткинскую, Падимейскую и Харбейскую, которые считаются ценнейшими для водоплавающих птиц, включают водоемы, имеющие особенное рыбохозяйственное значение.
Создание особо охраняемой территории "Вашуткинский" на деятельность арендаторов и владельцев земли, водопользователей, не повлияет. На его территории разрешат традиционное природопользование представителям КМНС - выпас северного оленя, сбор ягод, птичьих яиц, лекарственных трав, грибов для личных целей. Будет разрешено промышленное, спортивное и любительское рыболовство, промысловая охота, за исключением охоты на водоплавающих птиц, организованная туристическая и рекреационная деятельность.
По договоренности с Департаментом в заказнике "Вашуткинский" допускается проведение работ, связанных с геоизучением недр, добычей и разведкой полезных ископаемых. Под запрет в ООПТ подпадет выход в тундру на маломерных судах, оборудованных судовыми двигателями в период июнь - июль, когда водоплавающие птицы гнездятся и ждут выводок. На территории заказника запретят неорганизованный туризм, промышленный лов в местах нахождения молоди ценных видов рыб.
Сегодня в округе действуют 11 ООПТ регионального значения (в том числе только что созданный), три из которых созданы в Год экологии (2 природных заказника "Паханческий" и "Хайпудырский" и природный парк "Северный Тиман" общей площадью 730 тыс. га).
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