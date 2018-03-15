Природоохрана НАО завершила зимний маршрутный учет животных

В Департаменте экологии и природных ресурсов НАО пояснили, что результаты, полученные в рамках учета, после обработки направят в Минприродных ресурсов, а также будут использоваться для назначения лимитов на охотничью добычу.



Сейчас специалистам департамента и подведомственного учреждения предстоит анализ большого объема информации. Им нужно подсчитать приблизительную численность, плотность видов охотничьих ресурсов (лосей, волков, лисиц, куниц, белок, росомах, горностая, зайцев-беляков, песцов, рябчиков, тетеревов, глухарей, белых куропаток). Данные занесут в государственный охотничий хозяйственный реестр.



В 2018 г площадь исследуемой территории - 7,8 млн га. Протяженность 119 маршрутов, попавших под учет - 1,2 тыс. км. Госучет, как и ранее, проводился способом зимнего маршрутного учета. Сотрудники природоохранных структур подсчитывали следы зверей, визуально подсчитывали птиц боровой дичи. Конечно, этот не метод не дает возможности точно определить нужные показатели, но в непростых зимних условиях Ненецкого округа другого способа пока не придумали.



В летне-осенний сезон прошлого года в округе был проведен госучет выдры и бурого медведя, но материалы для обоснования лимита добычи животных все еще проходят общественное обсуждение, и есть в общем доступе на официальном сайте Департамента в графе "Информация для охотников". После обсуждения материал будет направлен в государственную экоэкспертизу. Распределять разрешения на отстрел выдры и бурого медведя будут также как разрешения на добычу лося - методом проведения жеребьевки. Подать заявление на участие в жеребьевке можно в Департаменте природных ресурсов с 1 мая.