Детская конференция "Экология моего края" пройдет в Архангельске

Организаторы мероприятия - Всероссийское общество охраны природы, Минприродных ресурсов Архангельской области. Конференцию приурочили к Международному дню воды 22 марта и Международному дню лесов 21 марта.



Мероприятие намечено на 23 марта в Двинско-Печорском бассейновом водоуправлении. Участники форума - молодые защитники природы, юношеские и детские коллективы, их руководители, которые подведут итоги учебно-исследовательской работы по нескольким направлениям: "Экологическая культура", "Практическая природоохранная деятельность", "Чистая Земля", "Учебно-исследовательская работа в экологии", "Родники России", "Эколого-просветительская работа".



Сегодня заканчивается прием работ. Конференция пройдет в рамках третьего регионального фестиваля "Ода воде и лесу!".



Программа фестиваля помимо конференции включает ряд других мероприятий - конкурс фоторабот, рисунков, видеороликов, плакатов на экологическую тематику.



А. Ерулик, министр природных ресурсов Архангельской области, отметил, что исследуя любую экологическую проблему, дети сами приходят к выводу о том, что нужны какие-то действия. С этим также приходит осознание ответственности за совершаемые поступки и понимание того, насколько окружающий мир хрупок и как его важно сберечь. Не все участники конференции в будущем пойдут по экологической линии и станут учеными-экологами, но они обязательно станут достойными людьми, потому что человек, который любит свой край, бережно относящийся к природе, не может быть плохим.



Руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы В. Цвиль отметила интерес к экологии у детей и молодежи, который растет с каждым годом. Она считает, что во время исследований ребята получают опыт, что помогает стать уверенными в себе и раскрыться для достижения успехов.