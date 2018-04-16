В Архангельске стартовал "Экобатл" по сбору вторсырья

Архангельская область >> Экология >> 16.04.2018

Чемпионат по сбору вторсырья в городе проходит шестой раз. В этом году он продолжится до 22 апреля. Суть акции в освобождении квартир жителей Поморья от макулатуры с возможностью получения призов. Ключевая задача чемпионата - развитие раздельного сбора мусора и решение проблемы переполнения свалок и захламленных улиц.

В 2018 г чемпионат проходит под лозунгом "Свалки не будет!".

Участие в мероприятии можно принять индивидуально и командами, и соревноваться в категориях "пластик" и "макулатура". В Архангельске регистрируют команды организаций, многоквартирных домов, предприятий, учреждений. Победители получат что-то для облагораживания прилегающей территории –  озеленение, скамейки, тротуарную плитку. В текущем году сбор вторсырья пройдет не только в Архангельске, но и в Северодвинске, Онеге, Новодвинске, других муниципальных образованиях. Собравшие больше макулатуры и пластика, будут награждаться кубками.

Напомним, что в 2017 г победителем сразу во всех номинациях стало Урдомское.

Чемпионат проходит в Архангельске с 2013 г, в 2017 и 2018 гг. он стал носить областной статус. Идея "ЭкоБатла" родилась у Артема Кирилкина, который когда-то был волонтером на уборке Байкала. После возвращения в родной город, он решил, что Архангельск нуждается в очистке не меньше, а также местное население нужно просвещать в вопросах экологии. Существующая форма чемпионата наиболее интересна для местных жителей, она помогает не только избавиться от ненужного хлама, но и получить за это приз. Всего за время проведения чемпионата в нем поучаствовали около 10 тыс. человек, которые собирали бумагу, картон, коробки, пластиковые бутылки, тару, крышечки, батарейки и мн. др. Пока акцию нельзя назвать популярной. 





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