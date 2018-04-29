379 га в Вологодской области занимают мусорные свалки

Вологодская область >> Экология >> 29.04.2018

Только к 2028 г в Вологде собираются реализовать "мусорную реформу", а пока для этого недостает 60% сортировочных мощностей.

Реформу в области обращения с отходами недавно обсудили активисты ОНР (Общероссийского народного фронта). Также в обсуждении приняли участие руководители облдепартамента топлива и энергетики, департамента природных ресурсов, Росприроднадзора, перевозчики ТКО, руководители компаний по переработке и утилизации мусора.

Год назад в области утвердили территориальную схему обращения с отходами. Были выбраны 2 оператора для обслуживания восточной и западной зоны, которые отвечают за полный цикл обращения с ТКО (сбор, перевозка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение). Полноценная деятельность запланирована только на 2019 г, но не факт, что это случится, поскольку в схеме имеются недочеты, например, в путях транспортировки.

К 2028 г, т. е. к концу реформы, в области должно остаться 5 полигонов ТКО (в Череповце, Великом Устюге, Соколе, Вытегре, Вологде) и 16 станций сортировки. В настоящий момент в регионе сортировочных мощностей недостаточно – всего 60%.

Для рекультивации "серых" полигонов, в программе региона нужно предусмотреть 3,5 млрд руб. инвестиций. Эксперт подчеркнул, что в области работа со строительными, промышленными, опасными отходами почти не ведется, и именно такое отношение стало причиной возникновения несанкционированных полигонов с отходами, их разрастание до пугающих размеров. Теперь исправлять ситуацию нужно огромными финансовыми вложениями, и таких сумм просто нет в бюджете города и области. Проект программы обращения с отходами проходит экспертное обсуждение, и активисты ОНФ собираются принять в нем непосредственное участие.





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