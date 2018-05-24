Новая площадка ТБО в Койгородке может быть построена в этом году

Полпред президента РФ в СЗФО А. Беглов провел прием граждан по видеосвязи, во время которого к нему обратились из Койгородского района с просьбой ускорить строительство площадки ТБО в Койгородке.



Этот район долгое время сталкивается с проблемой размещения твердых бытовых отходов, и уже имеющиеся свалки организованы в 90-ые гг. и дано свой ресурс исчерпали. Сейчас они переполнены, а вывозить мусор некуда. Жители района попросили ускорить строительство полигона ТБО.



Глава Коми С. Гапликов, находящийся в Санкт-Петербурге, объяснил, что строительство ведется в рамках госпрограммы по воспроизводству и использованию природных ресурсов. Все вопросы по разработке проектно-сметной документации, утверждению, получению заключения госэкспертизы, уже решены, а нужный объем средств заложен в бюджет. В 2018 г на эти цели выделено 42 млн руб. До конца года объект введут в эксплуатацию, так как все вопросы, в том числе финансирование и выбор подрядчика, уже решены, осталось только построить объект.



Также в этом году в поселках Кажим, Вежью, Подзь Койгородского района завершат обустройство площадок по временному содержанию ТБО.



Единственный минус, что проблема с размещение ТБО так и не решится этим летом, а, как известно, для хранения любых отходов это не самое хорошее время. В регионе проблема с местами размещения отходов стоит остро. Даже в маленьких городах жители жалуются на то, что мусор, в том числе ТБО, не вывозится во время, воняет, раздается и становится источником развития инфекций. Неприятные запахи доходят до жилых домов и не дают людям возможности открыть форточки. Многие люди и организации не находят ничего лучшего, чем выбрасывать свой мусор вдоль дорог прямо на выездах из поселков.