Мурманск станет частью международного пробега электромобилей
Организаторы постараются привлечь внимание к нехватке инфраструктуры для электрокаров. Так как их мало, соответственно, заправок тоже мало, и это приводит к тому, что люди отказываются покупать электромобили. Им не хочется постоянно сталкиваться с проблемой поиска заправок, а строить их не спешат, потому что пока нет достаточного количества владельцев электрокаров, заправки не будут окупаться. Этот замкнутый круг волнует правительство России, но пока оно не предпринято ни одного шага к решению проблемы.
Международный пробег электромобилей стартует из Петербурга и норвежского Киркенеса. 20 июня 6 электрокаров выедут из Санкт-Петербурга, а 4 из Киркенеса 22 июня. Встретиться они должны в Мурманске.
По дороге норвежские владельцы электрокаров заедут в п. Никель, где производят металлы для аккумуляторов электрокаров.
Заполярный пробег организован экообъединением "Беллона", Ассоциацией развития беспилотного, электромобильного, подключенного транспорта (Санкт-Петербург), Ассоциацией электромобилей Норвегии, правительством Мурманской области.
Пробег призван популяризировать электромобили, привлечь внимания к отсутствию инфраструктуры для зарядки электрокаров. Сейчас Tesla - один из немногих авто, который в состоянии проехать 223 км без подзарядки, поэтому норвежцы могут добраться до Мурманска и без подзарядки по дороге. А вот петербуржцам придется прибегнуть к передвижной зарядной станции, поскольку по пути нет ни одной заправки.
В Мурманске владельцы электрокаров соберутся у отеля "Park Inn by Radisson Полярные Зори". Здесь 22 июня в 16:00 с ними могут пообщаться все желающие, задать вопросы по электотранспорту, получить дельные советы. Они расскажут об особенностях использования электромобилей в России и Норвегии.
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