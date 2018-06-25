Новый мусорный полигон построят в НАО к 2020 г.

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 25.06.2018

О планах перехода на новую схему обращения с ТКО рассказал руководитель департамента строительства и ЖКХ А. Лидер. В округе откроют полигон с мусороперерабатывающим заводом, работа которого может начаться через два года. Но это в лучшем случае, учитывая, как на строительство подобных объектов реагирует общественность. В НАО пока не было масштабных протестов, митингов против строительства полигонов вблизи городов и поселков, но в других регионах есть печальный опыт, который существенно тормозит решение экологического вопроса, а в населенных пунктах как грибы растут несанкционированные свалки с отходами.

До 2019 г. профильное ведомство разработает технико-экономическое обоснование необходимости создания полигона. Стоимость работ составит 2 млн руб., после чего разработают проектную документацию, проведут экоэкспертизу. Строительство полигона запланировано на 2020-2021 гг.

Врио губернатора НАО А. Цыбульский сообщил, что на встрече с региональным оператором обсудили детали работы. Нужно понять, как будет работать схема, надо четко распределить обязанности округа и регионального оператора.

Региональный оператор обязан приступить к работе не позднее января 2019 г. Организация познакомится с объемами работ, исследует территориальную схему, внесет изменения в случае необходимости.

Для перехода к новой схеме потребуются капвложения 568,5 млн руб. Деньги направят на субсидии муниципалитетам Заполярного района для ликвидации свалок, строительства полигона, мусоросжигательных, мусоросортировочных комплексов в п. Хорей-Вер, Харума, Красное, с. Несь, Нарьян-Маре, создание площадок для накопления отходов в населенных пунктах НАО, поставку оборудования, спецтехники для сбора, обработки, обезвреживания отходов.





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