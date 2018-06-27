В ближайшие 10 лет список региональных ООПТ пополнят 9 объектов

Архангельская область >> Экология >> 27.06.2018

Правительство Архангельской области одобрило и утвердило стратегию развития ООПТ (особо охраняемых природных территорий) до 2028 г.

ООПТ будет дополнена 9 объектами: государственным природным парком "Звозский", памятником природы "Туровский лес", "Онежский берег", заказниками "Ковжинский", "Пезский", "Тиманский", "Себболото", "Лкмох", "Двинско-Пинежский".

Стратегией предусмотрено расширение существующих охраняемых территорий: Чугского, Кулойского, Шиловского заказников. Доля земель под ООПТ за 10 лет вырастет с 11,2% до 13,5%  всей площади Архангельской области. Финансирование из областного бюджета для реализации проекта развития системы ООПТ - 107,2 млн руб.

Сейчас в регионе 111 ООПТ общей площадью, включая водные ресурсы, - 11,2 млн га. По этому показателю область занимает 7-е место в РФ и 2-е в Северо-Западном Федеральном округе.

Согласно стратегии, планируется также объединить 2 памятника природы в один. "Озеро Чурозеро" и "Естественные насаждения ели и березы в окрестностях Чурозера" станут назваться "Чурозером".

Развитие системы ООПТ является ключевым направлением госполитики в области экологии региона. Количество создаваемых зон устанавливалось на основе данных, предоставленных научными организациями. Есть виды животных и растений, которые нужно сохранить. Также при расчетах соотносили интересы развития лесного комплекса и соблюдение баланса интересов сторон.

Самыми ценными экосистемами в пределах региона являются уникальные леса площадью 50 тыс. га, охраняемые в Соянском, Кожозерском, Уфтюго-Илешском, Приморском заказниках. Доля уникального лесофонда в Архангельской области самая высокая в Северо-Западном федеральном округе – 30%, и ее планируют расширить.





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