"Зеленый пояс" может появиться под Сыктывкаром

Республика Коми >> Экология >> 28.06.2018

 Экология во многих городах, особенно промышленных, оставляет желать лучшего. В Сибири в этом плане наблюдаются большие проблемы по причине большого количества промышленных предприятий, особенно угледобывающих и перерабатывающих. В Коми обстановка более спокойная, но уберечь население от чрезмерного влияния производства - вопрос №1 для региона. Здесь не хотят дышать загрязненным воздухом, а погодные условия и так не самые хорошие, а люди уезжают в другие регионы как раз по этой причине.

Зеленую зону одобрил экологический совет при Минприроды Коми. В зеленую полосу могут войти участки земли муниципалитетов  с зелеными насаждениями, которые не подпадают под охранные категории. Решение о создании зеленого пояса можно утвердить только на уровне региона и по итогам общественных слушаний. Организовать их по закону обязана Общественная палата региона.

Создание лесопарковых поясов вблизи городов одобрена федеральным законодателями в 2016 г. В 30 регионах решения о создании  утверждены заксобраниями, а самые крупные пояса создаются в Ивановской и Кировской областях - по  71,6  и 175 тыс. га соответственно, миниатюрыне - в Амурской области и Ингушетии (18 и 44,2 га).

В Сыктывкаре в лесопарковую зону предполагают включить до более 380 га зелени, расположенных на 4 участках к западу от города. Помимо этих участков к югу от Сыктывкара есть еще 2,5 тыс. га зеленых насаждений, не имеющих должной правовой защиты.

Члены экосовета идею создания зеленого пояса одобрили. Теперь специалисты должны определиться с участками, которые в нее войдут.

Напомним, что на территориях зеленых поясов нельзя будет строить опасное промпроизводство, что само по себе благотворно отразится на экообстановке.

 





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