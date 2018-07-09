Плавучий университет оценит вред от судов в Арктике

Исследования плавучего университета включают серьезную работу по изучению районов миграции птиц, млекопитающих у Новой Земли. Будет проведен мониторинг переноса загрязняющих веществ по всей живой цепи (рыбы, птицы, люди, проживающие в высокоширотной Арктике) для определения, откуда и куда попадают вредные вещества.



Растущий грузопоток через Севморпуть сопряжен с большим экологическим риском. Ученые считают, что сажа на льду усиливает процесс таяния, а это ведет к повышению уровня мирового океана. Исследование имеет прикладной фокус, а его результаты окажутся востребованы. Но единого запроса на проведение таких работ ни от кого конкретно не поступало, так как компании не торопятся вкладывать средства в подобные фундаментальные проекты.



Результаты исследований опубликуют, но до этого предстоит обзор полученных метериалов, который продлится не меньше года.



Справка. Проект Северного Арктического университета и Севуправления по гидрометеорологии "Арктический плавучий университет" создан 10 лет назад и принял участие в 500 исследованиях.