Популяция серых жаб в Коми может снизиться из-за поздней весны

Республика Коми >> Экология >> 11.07.2018

На верхней Печоре икрометание серых жаб только закончилось, и оно было самым поздним за последние десятилетия.

В Печоро-Илычском заповеднике эти жабы размножаются в крупных старицах  Печоры. Обычно начало икрометания определяется температурой воды, а ход размножения зависит от наступления весны. Но если прогрев воды главная причина, то вторая - уровень воды.

Жабы "приходят" к реке, где не сформировались заросшие растительностью берега, где они обычно мечут икру. Амфибии вынуждены ждать, когда вода спадет, прячась под мусором или в норках. Поздняя весна и частые колебания воды привели к тому, что жабы начали метать икру значительно позже - на 19 дней позже.

Сроки оказались сильно растянутыми. Самая поздняя дата начала метания икры была отмечена в 40-х годах -  28 июня. Это произошло от холодного лета и закончилось массовой гибелью головастиков. Они по времени не могут преодолеть путь превращения из личинки в жабу. Так было в 1950 г., когда головастиков можно было увидеть до 9 октября, и  они так и не успели вырасти.





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