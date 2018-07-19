Ученые из МГУ проанализируют микроклимат Апатитов

Климатология городов продемонстрировала внушительные темпы развития в течение последних 20 лет, по этому показателю она опережает другие науки о Земле. До недавнего времени микроклимат городов арктической зоны оставался практически не изученным. Совместный проект ученых из Норвегии, России и Финляндии под названием «TRAKT-2018» призван устранить этот пробел. В качестве его основной задачи рассматривается разработка новых методов моделирования климатической обстановки и качества воздуха в населенных пунктах Кольского полуострова, а также информирование жителей о текущих проблемах природной среды.



В рамках проекта ученые из МГУ планируют 20 июля посетить Апатиты и прочитать лекцию в КНЦ РАН, посвященную проблемам климатологии городов, которые расположены в полярных широтах. После лекции участники «TRAKT-2018» собираются провести мастер-класс для студентов на Хибинской научной станции.



Ранее в процессе полевых исследований были получены результаты, согласно которым в городах арктической зоны наблюдается значительно более высокая температура, чем за их пределами. Эффект особенно выражен в холодную погоду. Например, в Апатитах разница температур может достигать 10 градусов. Ученые связывают это явление с влиянием холмистого рельефа.



В условиях постепенного изменения климатических условий точная информация о городском микроклимате будет основой для увеличения точности прогнозов погоды, роста эффективности градостроительного планирования и повышения комфортности проживания населения северных городов, считают ученые.