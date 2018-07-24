Национальный лесной форум пройдет в Карелии

Республика Карелия >> Экология >> 24.07.2018

200-300 участников приедут на Национальный лесной форум, который состоится в Карелии 29-30 июля. Об этом сообщил  замминистра природных ресурсов республики Алексей Павлов.

На территории России Национальный лесной форум приводится в несколько этапов. В этом году их было уже четыре, в Карелии будет проходить пятый.

Форум проводится под эгидой Госдумы РФ, а в составе участников Минприроды РФ, федеральные органы исполнительной власти, Рослесхоз, депутаты Госдумы, Минсельхоз, руководители крупнейших лесопромышленных организаций, общественники.

30 июля Петрозаводск откроет 4 площадки форума:  "Эффективность госуправления лесами, защита, охрана лесов", "Лесной комплекс РФ", "Лесные богатства для людей" и "Охотничья инфраструктура".

В рамках мероприятия будет проведен выездной семинар  по внедрению интенсивной модели воспроизводства лесов и лесопользованию. Он пройдет в Кондопожском районе, а участники и посетят ДОК "Калевала".

Ключевой целью форума является выработка предложении с учетом мнения лесопользователей, путем дискуссий, правоприменительной практики.





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