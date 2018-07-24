Национальный лесной форум пройдет в Карелии

200-300 участников приедут на Национальный лесной форум, который состоится в Карелии 29-30 июля. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов республики Алексей Павлов.



На территории России Национальный лесной форум приводится в несколько этапов. В этом году их было уже четыре, в Карелии будет проходить пятый.



Форум проводится под эгидой Госдумы РФ, а в составе участников Минприроды РФ, федеральные органы исполнительной власти, Рослесхоз, депутаты Госдумы, Минсельхоз, руководители крупнейших лесопромышленных организаций, общественники.



30 июля Петрозаводск откроет 4 площадки форума: "Эффективность госуправления лесами, защита, охрана лесов", "Лесной комплекс РФ", "Лесные богатства для людей" и "Охотничья инфраструктура".



В рамках мероприятия будет проведен выездной семинар по внедрению интенсивной модели воспроизводства лесов и лесопользованию. Он пройдет в Кондопожском районе, а участники и посетят ДОК "Калевала".



Ключевой целью форума является выработка предложении с учетом мнения лесопользователей, путем дискуссий, правоприменительной практики.