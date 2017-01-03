В Архангельской области может появиться новый заказник

Архангельская область >> Экология >> 03.01.2017

Этот год в РФ объявлен Годом экологии. Это уже не первый тематический год, итогом которого стало создание национального парка "Онежское Поморье". В 2017 г. в Архангельской области появится ещё одна особо охраняемая природная территория – заказник "Верхнеюловский", который назвали в честь реки Юла и ее притока Пинеги. Располагаться он будет сразу на 4 районах: Холмогорском, Пинежском, Виноградовском, Верхнетоемскои.

Директор по программам "Гринпис России" И. Блокова считает, что заказник должен спасти от вырубки наиболее ценные территории двинско-пинежской тайги.

Сейчас "Гринпис России" ведет сбор подписей для обращения к президенту В. Путину в защиту дикой тайги. Это большая петиция, в которой один из пунктов касается Архангельской области. В частности, в петиции говорится, что заготовщики леса продвигают освоение последней беломорской тайги и пытаются убедить власти, что этот лес нужно вырубать. В настоящий момент 70% территории проектируемого заказника находится в аренде у предприятий, занимающихся заготовкой леса.

В декабре в Архангельске состоялась встреча руководителей группы компаний "Титан" с "ЦБК", представителями российского "Гринписа" и WWF РФ по вопросу организации заказника "Верхнеюловский". "Титан", "Архангельский ЦБК", "Лесозавод 25" поддержали создание ООПТ в междуречье Пинеги и Северной Двины. Участники встречи пришли к общему мнению, что нужно частично изменить границы проектируемого заказника. Теперь в марте 2017 г. будет проведена совместная встреча с представителями правительства области по этому вопросу. Пока создание заказника – это только проект, и гарантий, что его воплотят в жизнь, нет, но ответственные лица постараются сделать для его утверждения все возможное.





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