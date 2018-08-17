В Архангельской области появится промзона для переработки ТБО и древесины

По словам зампреда областного правительства Евгения Фоменко, пока потенциальные инвесторы прорабатывают проект. Промзону планируется создать в Ленском районе вблизи границы с республикой Коми на площадке у станции Шиес. Участок был в 1996 году передан «РЖД» на условиях долгосрочной аренды. В июле железнодорожники отдали землю в субаренду московскому ГБУ «Автомобильные дороги».



В течение августа будут проведены предварительные изыскания, исследования грунтовых вод и почвы. В середине сентября пройдет презентация проекта, сообщил Евгений Фоменко. Предприятия промзоны будут осуществлять глубокую переработку древесины, выпуск строительных материалов, переработку мусора из Москвы и населенных пунктов Ленского района. В рамках реализации проекта создадут 200 новых рабочих мест, увеличатся доходы регионального бюджета.



Власти уверяют, что промышленная зона будет создана только после проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. На стадии строительства Евгений Фоменко пообещал сформировать группу общественного контроля для оперативного мониторинга реализации проекта.



Глава совета депутатов МО «Урдомское» Александр Кравец сообщил «ТАСС», что в районе станции Шиес уже идут строительные работы. Ранее Совет депутатов направил в адрес губернатора области Игоря Орлова письмо, в котором выражен протест местных жителей против размещения предприятия по переработке отходов.