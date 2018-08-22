Проект снижения антропогенной нагрузки на водные экосистемы разработают в НАО

В Минприроды России сообщили, что округу необходима программа пересмотра влияния на экосистему. Глава ведомства Д. Кобылкин уверен в необходимости этого шага. Во время регионального часа по вопросам экологии и охраны окружающей среды НАО, отмечено, что ключевые экологические проблемы возникают по причине постоянного освоения минеральной и сырьевой базы.



Источниками загрязнения атмосферы в НАО являются объекты нефтегазодобычи, разведки, теплоэнергетики, электроэнергетики, строительной и пищевой промышленности, транспортной экосистемы, факельные системы, дизельные станции, а основной негативный очаг – бассейн река Печора.



В прошлом году на территории округа образовалось около 114 тыс. тонн отходов I-V классов опасности. На август текущего года в госреестре объектов размещения отходов числятся 37 объектов.



За 2017 г. Роспотребнадзор выявил в Ненецком округе 81 место несанкционированных свалок отходов.



Сейчас регион готовится к переходу на систему обращения с ТКО. Она уже утверждена и выбран региональный оператор.

