В НАО обсудили проблемы экологии

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 21.09.2018

Имеющиеся на Северо-Западе страны экологические проблемы нужно решать, чтобы не давать оппозиции спекулировать на них. Об этом заявил представитель президента РФ в СЗФО А. Беглов на совещании по вопросу обеспечения нацбезопасности в округе.

Н. Патрушев, секретарь Совета безопасности России, выступая на совещании в Нарьян-Маре, сообщил, что экологические угрозы в СЗФО обострились, и связаны с проблемами в обращении с коммунальными и промышленными отходами, и в повышенном уровне криминализации в том числе. Внесистемщики эксплуатируют эту тему в своих интересах, и с этим пришлось столкнуться всем губернаторам.

Нужно работать над решением задачи и не отвлекаться  на подстроенную информацию с целью политических спекуляций.

Общая суть совещания сводилась к тому, что оппозиция преувеличивает опасность экологической угрозы, и что необходимо с этим бороться. Но, ни одного конкретного решения по улучшению экологической ситуации принято так и не было, а власти в очередной раз показали, что разговорам уделяют больше времени и внимания, чем решению проблем.





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