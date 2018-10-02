Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?

Архангельская область >> Экология >> 02.10.2018

Депутат Госдумы РФ А. Палкин рассказал, что планируют из столицы на станцию Шиес. Инвестиции в 8 млрд руб., за которые боролись власти Архангельской области, не останутся в регионе, так как компания, занимающаяся строительством полигона не планирует регистрироваться в Поморье. По этой причине инвестиционных перспектив для Архангельской области депутат не видит, а приветствовать становление всероссийской помойкой не может.

О появлении полигона стало известно в июле, но власти не представили проект его строительства до сих пор. Беспокойство местных жителей по поводу строительства по соседству перерабатывающего мусор завод или полигона для отходов стало следствием мусорных бунтов в Подмосковье после выборов президента. Тогда властям Москвы пришлось искать новые территории для ТБО. Ярославская, Вологодская области также отказались размещать полигоны, поэтому власти начали искать места на Севере и не нашил там достойного сопротивления властей. В июле в Ленском районе начали подготовку к строительству, несмотря на акции протеста. А недавно жители юга Архангельской области потребовали запретить ввоз в Поморье отходов других регионов на законодательном уровне. Но правительство области уверено, что стройку уже не остановить.





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