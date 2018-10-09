С 2019 г. Карелия переходит на раздельный сбор мусора

Полный переход на сортировку разных видов мусора будет проходить в несколько этапов. Контейнеры для пластика будут с цветовой маркировкой - оранжевый цвет, баки для всех других ТКО будут серыми.



Отделять пластик от прочих отходов на этапе сбора квартиросъемщиками начнут с января 2019 г. После проведения мусорной реформы законодательство приводится в соответствие с нормами федерации, согласно которыми окончательный переход на раздельный сбор отходов от регоператора "Автоспецтранс" будет продолжаться до 2021 г.



В Карелии пока будет двухкомпонентная сборка мусора, а в 2020 введут еще один вид - пищевые продукты. В 2021 г ТКО будут сортировать по 4 группам: пищевые отходы, пластик, картон и бумага, прочие отходы. Не ясно, почему каждый год людям привыкать к чему-то новому, когда можно ввести раздельный сбор мусора по 4 категориям сразу, а к 2021 г. уже добиться в этом совершенства.



Источник финансирования разделения ТКО - грант по программе приграничного сотрудничества "Карелия", минимум финансирования – 500 тыс. руб.