В Северодвинске сложилась тяжелая экологическая обстановка

Городской полигон ТБО стал притчей во языцех. Здесь тление мусора носит перманентный характер. Эта свалка горела 8 лет назад, и тление продолжается до сих пор. Причиной пожаров называют метан, выделяемый во время разложения мусора. Достаточно небольшой выгрузки мусора, чтобы произошло трение и последующее возгорание, которое тушат десятки человек и спецтехники. Зимой 2016 г. городские власти задействовали для этого 30 единиц техники.



На людях сложившаяся экологическая обстановка отражается не лучшим образом – у них развивается астма, обостряется хронический трахеит и бронхит. Если токсины попадут в подземные воды или поверхностные водоисточники, проблема примет масштаб катастрофы.



Действующим законодательством уже введены нормы, регламентирующие требования по строительству, рекультивации и использованию объектов размещения ТБО. Ранее регламенты не содержал жестких требований к проектированию и использованию объектов захоронения. Не было и должного учета отходов, что привело к сбрасыванию на свалку опасных отходов.