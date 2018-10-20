Архангельская область не хочет быть мусорным полигоном России

Архангельская область >> Экология >> 22.10.2018

Протест против строительства мусорного полигона в Шиесе и  завода в Рикасихе набирает обороты. На днях акция протеса прошла в Архангельске, а потом в Северодвинске.

70 человек участвовали устроили митинг у Соловецкого камня. Митинг был очень эмоциональным, а иногда выступления участников переходили в "балаган".

Суть мероприятия сводилась к тому, что участники обвиняли власти региона в продаже федерации Архангельской области. Власти поддержали бизнес-проект, по которому из области хотят сделать полигон для сброса мусора. В пример приводилась Тульская область, где все свалки принадлежат государству, а они распоряжаются своим мусором сами. В Архангельской области это просто бизнес-проект.

Экологическая проблема затронет не только жителей Ленского района, поскольку грунтовые воды региона связаны, поэтому вода, отравленная брикетами с мусором, скоро попадет в Северную Двину.

Митинг длился час, и большую часть этого времени лил дождь, после которого митингующие увидели радугу и расценили ее как хороший знак.





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