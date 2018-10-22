Сотрудники ГИМС Архангельска провели патрулирование акватории дельты Северной Двины

Гимсовцы объединились со спецотделом госконтроля, надзора, рыбоохраны Архангельской области. Они провели рейд по акватории реки с целью выявления незаконных рыбаков, и тем, кто в свое время сэкономил на получении лицензии 250 руб., теперь ждут штрафы 2-5 тыс. руб. за незаконную ловлю сетями камбалы. Нарушителей нашли не так много - всего 5 человек. На всех составили протоколы админправонарушений.



Было проверено соблюдение мер безопасности на реке в осенний период.



Старший инспектор Октябрьско-Ломоносовского отделения ГИМСМЧС РФ А. Амосов рассказал, что в результате патрулирования нарушений выявлено не было, а постоянные плановые рейды дают свои результаты - судоводителей удается приучить к дисциплине. Теперь почти у всех с документами все в порядке, и все выходят на воду со спасательными жилетами. Купаться в холодной воде никто не хочет, и частые случаи утопления рыбаков также служат наглядным примером.



Инспекторы ГИМС напоминают рыбакам, что навигация в регионе будет закрыта 3 ноября.