Сотрудники ГИМС Архангельска провели патрулирование акватории дельты Северной Двины

Архангельская область >> Экология >> 22.10.2018

Гимсовцы объединились со спецотделом госконтроля, надзора, рыбоохраны Архангельской области. Они провели рейд по акватории реки с целью выявления незаконных рыбаков, и тем, кто в свое время сэкономил на получении лицензии 250 руб., теперь ждут штрафы 2-5 тыс. руб. за незаконную ловлю сетями камбалы. Нарушителей нашли не так много - всего 5 человек. На всех составили протоколы админправонарушений.

Было проверено соблюдение мер безопасности на реке в осенний период.

Старший инспектор Октябрьско-Ломоносовского отделения ГИМСМЧС РФ А. Амосов рассказал, что в результате  патрулирования нарушений выявлено не было, а постоянные плановые рейды дают свои результаты - судоводителей удается приучить к дисциплине. Теперь почти у всех с документами все в порядке, и все выходят на воду со спасательными жилетами. Купаться в холодной  воде никто не хочет, и частые случаи утопления рыбаков также служат наглядным примером.

Инспекторы ГИМС напоминают рыбакам, что навигация в регионе будет закрыта 3 ноября.





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