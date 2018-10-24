102 дня Карелия жила в условиях особого противопожарного режима
В этом году пожары повредили 2 тыс. га леса. На тушение природных возгораний в центре авиационной и наземной охраны леса выделили 28,8 млн руб.
Опыт такого пожароопасного сезона продемонстрировал необходимость обновления материально-технической базы. При выделении денег на покупку техсредств, нужно обратить внимание на маломерные суда, высоконапорные мотопомпы. Это даст возможность быстрее справляться с возгораниями на островах.
В 2018 г., несмотря на то, что крупных пожаров не было (по мнению чиновников), были случаи, когда из-за отсутствия техники огонь приходилось тушить очень долго. К примеру, на острове Педаяшары, огонь приходилось помогать тушить добровольцам на своих моторках, возить людей, технику, носить воду в ранцах по 20 л. Такая ситуация – позор для пожарной службы.
Министр природных ресурсов Карелии А. Щепин рассказал, что в республике было 311 лесных пожаров, охвативших 1931 га.
Причина возгораний – нарушение гражданами правил пожарной безопасности (79%). Подготовка к пожароопасному сезону следующего года уже ведется.
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