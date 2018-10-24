102 дня Карелия жила в условиях особого противопожарного режима

В этом году пожары повредили 2 тыс. га леса. На тушение природных возгораний в центре авиационной и наземной охраны леса выделили 28,8 млн руб.



Опыт такого пожароопасного сезона продемонстрировал необходимость обновления материально-технической базы. При выделении денег на покупку техсредств, нужно обратить внимание на маломерные суда, высоконапорные мотопомпы. Это даст возможность быстрее справляться с возгораниями на островах.



В 2018 г., несмотря на то, что крупных пожаров не было (по мнению чиновников), были случаи, когда из-за отсутствия техники огонь приходилось тушить очень долго. К примеру, на острове Педаяшары, огонь приходилось помогать тушить добровольцам на своих моторках, возить людей, технику, носить воду в ранцах по 20 л. Такая ситуация – позор для пожарной службы.



Министр природных ресурсов Карелии А. Щепин рассказал, что в республике было 311 лесных пожаров, охвативших 1931 га.

Причина возгораний – нарушение гражданами правил пожарной безопасности (79%). Подготовка к пожароопасному сезону следующего года уже ведется.