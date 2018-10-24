102 дня Карелия жила в условиях особого противопожарного режима

Республика Карелия >> Экология >> 24.10.2018

В этом году пожары повредили 2 тыс. га леса. На тушение природных возгораний в центре авиационной и наземной охраны леса выделили 28,8 млн руб.

Опыт такого пожароопасного сезона продемонстрировал необходимость обновления материально-технической базы. При выделении денег на покупку техсредств, нужно обратить внимание на маломерные суда, высоконапорные мотопомпы. Это даст возможность быстрее справляться с возгораниями на островах.

В 2018 г., несмотря на то, что крупных пожаров не было (по мнению чиновников), были случаи, когда из-за отсутствия техники огонь приходилось тушить очень долго. К примеру, на острове Педаяшары, огонь приходилось помогать тушить добровольцам на своих моторках, возить людей, технику, носить воду в ранцах по 20 л. Такая ситуация – позор для пожарной службы.

Министр природных ресурсов Карелии А. Щепин рассказал, что в республике было 311 лесных пожаров, охвативших 1931 га.
Причина возгораний – нарушение гражданами правил пожарной безопасности (79%). Подготовка к пожароопасному сезону следующего года уже ведется.





Рекомендуем по теме:

В Сосногорске реализован еще один "народный проект" - тир

В Мурманской области сохраняется высокая степень пожароопасности

В Северодвинске решили следить за пустующими зданиями

Лесосеменной центр появится в Устюженском районе

В Вологде наградили лучших пожарных

Делегация из Швейцарии приехала в Коми изучать лес


Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить системных администраторов

Делегация из Финляндии посетила Петрозаводск

Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"

500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета