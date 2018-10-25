Строительство экотехнопарков в Архангельской области решили взять под особый контроль
В Архангельском облсобрании прошло заседание рабочей группы для формирования проектов эконаправленности в регионе.
Эта группа берет под контроль исполнение указа президента о национальных целях развития РФ до 2024 г., посвященного проектам эконаправленности.
В Поморье будут работать над уменьшением выбросов в атмосферу в больших городах, загрязнения воздуха, водоемов, повышением качества питьевой воды, ликвидации несанкционированных свалок, внедрением современных технологий переработки и утилизации отходов.
Рабочая группа будет медиатором общественных дискуссий вокруг проектов экотехнопарка на ст. Шиес и полигона в пос. Рикасиха. Должен быть налажен диалог между населением и властью, поскольку сейчас они находятся в противостоянии.
В рамках проекта "Чистый воздух" создадут 5 дополнительных пунктов для контроля качества воздуха в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске. За 3 года на реализацию проекта придется найти 26 млн. руб. Также до 2028 г. в регионе планируют создать 6 особо-охраняемых природных территорий (4 заказника, природный парк, памятник природы) за 32 млн руб.
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