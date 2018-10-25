Строительство экотехнопарков в Архангельской области решили взять под особый контроль

Архангельская область >> Экология >> 25.10.2018

В Архангельском облсобрании прошло заседание рабочей группы для формирования проектов эконаправленности в регионе.

Эта группа берет под контроль исполнение указа президента о национальных целях развития РФ до 2024 г., посвященного проектам эконаправленности.

В Поморье будут работать над уменьшением выбросов в атмосферу в больших городах, загрязнения воздуха, водоемов, повышением качества питьевой воды, ликвидации несанкционированных свалок, внедрением современных технологий переработки и утилизации отходов.

Рабочая группа будет медиатором общественных дискуссий вокруг проектов экотехнопарка на ст. Шиес и полигона в пос. Рикасиха. Должен быть налажен диалог между населением и властью, поскольку сейчас они находятся в противостоянии.

В рамках проекта "Чистый воздух" создадут 5 дополнительных пунктов для контроля качества воздуха в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске. За 3 года на реализацию проекта придется найти 26 млн. руб. Также до 2028 г. в регионе планируют создать 6 особо-охраняемых природных территорий (4 заказника, природный парк, памятник природы) за 32 млн руб.





Рекомендуем по теме:

Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?

В Архангельской области появится промзона для переработки ТБО и древесины

Комплекс утилизации промотходов открыли на предприятии "Апатит"

"Народный контроль" и Россельхознадзор проверили мясные магазины Сыктывкара

Форум социальных инициатив прошел в Новодвинске

В Мурманске активизировалось строительство детсадов


Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить системных администраторов

Делегация из Финляндии посетила Петрозаводск

Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"

500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета