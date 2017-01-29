В Кольском заливе планируют поднять со дна 52 затонувших объекта

Мурманская область >> Экология >> 29.01.2017

В Мурманской области готовятся к подъёму затонувших кораблей в акватории Кольского залива, дно которого планируют очистить от опасного мусора.

В этом месте скопилось много затонувших судов, их частей и отдельных деталей. Суда были брошены или затонули во времена СССР. Чтобы поднять их с морского дна, потребовалось разработать проект, на что ушло три года. К началу планируют приступить уже в конце 2017 г.

Наиболее опасным затонувшим объектом считается китобойное судно "Териберка", которое лежит на дне с 1993 г. На его борту, предположительно, находилось 50 тонн топлива. Но начать собираются не с него, а с судов около губы Ретинская.

В настоящий момент разработан проект подъёма и документы, и работа начнется в феврале. Вся необходимая документация будет передана на государственную экспертизу для получения официального разрешения на проведение работ. Об этом рассказал В. Хандобин, руководитель проекта по ликвидации ядерного наследия Арктики.

До того как приступить непосредственно к подъему затонувших судок, пришлось проделать огромную подготовительную работу: побережье и акваторию обследовали с помощью техники, а водолазы, погружаясь на глубину до 20 м, занимались уточнением данных. В итоге было обнаружено: 52 объекта в море и 50 на суше.

Необходимо найти собственника брошенных объектов, потому что только подъем одного судна может стоить до 100 млн руб. Согласно закону, владелец судна должен поднимать судно за свои средства. По большинству объектов собственника найти не удалось.

Кольский залив относится к федеральной собственности, поэтому к ликвидации свалок привлекут деньги из федерального центра.

Что будут делать с поднятыми судами, пока не известно. Возможно, их разрежут на части и сдадут как лом, а деньги возвратят в казну. В целях экономии поднимать планируют только те металлоконструкции, которые представляют экологическую и навигационную опасность.





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