В Карелии будут вырубать больше леса

В Министерстве природных ресурсов разработали новую Стратегию развития лесного комплекса Карелии. Документ предусматривает вырубку леса в более больших объемах для снабжения сырьем предприятия региона, но это никак не вяжется с поддержанием экологии республики.



Потребность в сырье в Карелии на 32% увеличилась за последние 5 лет. Дефицит хвойных балансов - 2 млн. куб. м. без учета перспектив реализации инвестпроектов "Сегежа", "Калевала", "РК-Гранд", "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", "Карельская Фанера".



Обеспечение этих предприятий сырьем – основная задача новой Стратегии, предусматривающая увеличение рубок ухода, которые сейчас выполняются на 5,4%. В Скандинавии 1 га древесины выше, чем в Карелии в 6 раз, что достигалось активным использованием выборочных рубок и рубок ухода. В Карелии внедряется интенсивная модель воспроизводства и использования лесов, что позволит использовать в хозядеятельности средневозрастные насаждения, увеличить скорость съема древесины, объем изъятия древесины до 1 млн. куб. м. на первом этапе Стратегии, до 2 млн. куб. м в год – на втором этапе.