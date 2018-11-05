В Карелии будут вырубать больше леса
В Министерстве природных ресурсов разработали новую Стратегию развития лесного комплекса Карелии. Документ предусматривает вырубку леса в более больших объемах для снабжения сырьем предприятия региона, но это никак не вяжется с поддержанием экологии республики.
Потребность в сырье в Карелии на 32% увеличилась за последние 5 лет. Дефицит хвойных балансов - 2 млн. куб. м. без учета перспектив реализации инвестпроектов "Сегежа", "Калевала", "РК-Гранд", "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", "Карельская Фанера".
Обеспечение этих предприятий сырьем – основная задача новой Стратегии, предусматривающая увеличение рубок ухода, которые сейчас выполняются на 5,4%. В Скандинавии 1 га древесины выше, чем в Карелии в 6 раз, что достигалось активным использованием выборочных рубок и рубок ухода. В Карелии внедряется интенсивная модель воспроизводства и использования лесов, что позволит использовать в хозядеятельности средневозрастные насаждения, увеличить скорость съема древесины, объем изъятия древесины до 1 млн. куб. м. на первом этапе Стратегии, до 2 млн. куб. м в год – на втором этапе.
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