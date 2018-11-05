18 ноября в Петрозаводске выйдет в рейс "Компост-мобиль"

Спецтранспорт будет курсировать раз в месяц.



Впервые в столице Карелии эковолонтеры соберут отходы растительного происхождения у жителей города. В список отходов, которые подлежат сбору, входят: кофейная гуща, заварка, скорлупа яиц, втулки туалетной бумаги, бумажных полотенец, коробки картонные из-под продуктов со следами жира, корки овощей и фруктов, скорлупа семечек и мн. др.



Куратор "Компост-мобиля" А. Бауэр считает, что в городе много сознательных людей, которые будут сортировать пищевые отходы. Органические отходы - бомба замедленного действия. В представлении человека пищевые отходы разлагаются естественным образом и быстро, но это не совсем так. Органика разлагается лучше пластика, но на свалке разложение происходит дольше и выделением метана. Пищевые отходы – это 30 % объема мусора.



Идея создание "Компост-мобиля" зародилась после того, как стало известно, но есть фермеры, которым для разведения червей нужны пищевые органические отходы. Кроме того, оказалось, что эта идея не нова, и в некоторых российских городах "Компост-мобили" уже работают.