По Петрозаводску впервые проехал "компост-мобиль"

В столице Карелии стартовал проект по раздельному сбору отходов. По городу проехал компост-мобиль, собиравший в переработку отходы органического происхождения.



В акции приняли участие 105 человек. В первый рейс собрали 520 л органики (огрызков, очистков, кожуры), 30 л скорлупы от яиц, 30 л втулок от туалетной бумаги, бумажных полотенец и загрязненного картона. Только трое из сдававших отходы рассортировали их неправильно – в одну тару сложили скорлупу и органику.



Следующий рейд акции намечен на 16 декабря, и дальше они будет проводиться один раз в месяц.



Проект Компост-мобиля запущен в карельской столице местными экоактивистами. Они предложили сдавать в переработку помимо пластика и макулатуры, органические отходы, поскольку на свалках они перегнивают слишком долго, образуя в процессе опасный метан.



Компост-мобиль будет передвигаться по городу каждый месяц по одному разу - в 3-е воскресенье. Собранные отходы будут отвозить на вермиферму в Шую, где компостные черви будут перерабатывать огрызки в биогумус.