Экшн-камеры появятся у экологов Коми

С новой техникой специалисты во время рейдов смогут фиксировать экоправонарушения даже ночью и в дождливую погоду.



На портале госзакупок выставлен лот на поставку экшн-камер для Министерства природных ресурсов Коми. На их покупку в количестве 20 аппаратов выделяется 459,5 тыс. руб. Приборы должны снимать широкоформатное видео, обладать режимом ночной съемки, влагонепроницаемым корпусом, стабилизатором изображения.



Подрядчик обязан поставить их за 10 дней со дня подписания государственного контракта. Проведение тендера назначено на 10 декабря.



Руководитель Минприроды Коми Р. Полшведкин рассказал, что экшн-камеры распределят между инспекторами. С их помощью можно будет фиксировать нарушения и эффективнее проводить экологический надзор. Преимущества аппаратов в том, что они более устойчивы к природным катаклизма. На качество их работы не влет дождь, град, снег, мороз, ветер. Благодаря четкости картинки должна улучшиться и статистика по задержанию нарушителей экологического законодательства.