Экшн-камеры появятся у экологов Коми

Республика Коми >> Экология >> 29.11.2018

С новой техникой специалисты во время рейдов смогут фиксировать экоправонарушения даже ночью и в дождливую погоду.

На портале госзакупок выставлен лот на поставку экшн-камер для Министерства природных ресурсов Коми. На их покупку в количестве 20 аппаратов выделяется 459,5 тыс. руб. Приборы должны снимать широкоформатное видео, обладать режимом ночной съемки, влагонепроницаемым корпусом, стабилизатором изображения.

Подрядчик обязан поставить их за 10 дней со дня подписания государственного контракта. Проведение тендера назначено на 10 декабря.

Руководитель Минприроды Коми Р. Полшведкин рассказал, что экшн-камеры распределят между инспекторами. С их помощью можно будет фиксировать нарушения и эффективнее проводить экологический надзор. Преимущества  аппаратов в том, что они более устойчивы к природным катаклизма. На качество их работы не влет дождь, град, снег, мороз, ветер. Благодаря четкости картинки должна улучшиться и статистика по задержанию нарушителей экологического законодательства.





Рекомендуем по теме:

Почему важно правильно определять месторасположение камер видеонаблюдения

В Коми создадут экологический портал

Раздельным сбором мусора охвачена треть Сыктывкара

В Коми после реставрации открылся мост Сыктывкар-Эжва

Депутаты пересмотрят бюджет Сыктывкара

Оборудование видеонаблюдения Beward – на складе компании «Видеоглаз»


По какой причине зарубежные букмекеры не желают сотрудничать с Россией?

Средняя зарплата по Коми у учителей - 44 тыс. 81 руб.

В тестировании итогового собеседования по русскому языку для 9 классов в НАО примут участие 440 детей

У Соловецкого камня в Архангельске почтили память пострадавших в политических репрессиях

У Соловецкого камня в Архангельске почтили память пострадавших в политических репрессиях

Порядок предоставления единовременных выплат врачам приняли накануне в Вологодской области

Затонувший плавучий док ПД-50 был размеров с Красную площадь
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета