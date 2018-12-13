В НАО готовят к переизданию Красную книгу

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 13.12.2018

В Департаменте природных ресурсов НАО рассказали, что процесс подготовки переиздания книги проходит поэтапно. 2 года проводился мониторинг редких растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, включенных в первое издание. Также оценивались популяция, распространение на территории округа, готовились иллюстрации.

В новый список вошли 230 видов (130 растений, 61 вид животных, 39 видов лишайников и грибов). Красная книга НАО от 2006 г. содержала 225 видов (36 видов лишайников и грибов, 123 вида растений и 66 видов животных).

Увеличение количества объектов произошло за счет растений, лишайников, грибов, которые должны быть взяты под охрану. Так считают ученые. Среди растений это  тимьян, скерда многостебельная, волчник, мак лапландский. Родиола розовая поменяла категорию редкости. Если раньше она было неуклонно сокращающаяся, то теперь - редкая.

По животным изменения произошли за счет исключения из Красной книги беломордых дельфинов, нарвалов, гренландских китов, горбатых китов, синих китов, северных финвал и сейвал, добавления обыкновенного турпана и белой совы. По некоторым видам поменялись категории редкости.

 





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