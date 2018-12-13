В Поморье перевыполнили план по восстановлению леса

Архангельская область >> Экология >> 13.12.2018

Деревья в Архангельской области высадили на 62411 га, что больше запланированного на 2,3%.

В питомниках области вырастили 19,5 млн сеянцев, из которых 9,3 млн - ели и сосны. Этого количества хватит на 2019 г. Это деревья с закрытой корневой системой,  поэтому считаются уживчивыми и наиболее предпочтительными к высадке. Ели и сосны сами по себе считаются хорошо уживчивыми. 

Арендаторов обеспечивают посадочным материалом два центра на территории Шенкурского и Вельского лесничеств, лесной селекционно-семеноводческий центр УЛК Устьянского  лесничества.

В 2018 г. в питомниках и теплицах области  много сеянцев. Содействие возобновлению леса проведено на 57983,3 га (103% плана), дополнение лесокультур на 2333,6 га (122%) и уход за лесокультурами на 12387,1 га (108%). Рубка ухода за молодняком проведен на 11797,8 га (103 %).

Напомним, что лучшими арендаторами лесных участков, перевыполнивших план по воспроизводству лесов, стали лесничества Холмогорского, Выйского, Яренского, Верхнетоемского, Вилегодского районов.





Рекомендуем по теме:

Северяне заключили договор на заготовку 12 тыс. новогодних елей

Аллея первоклассников в Сыктывкаре пополнилась новыми деревьями

Делегация из Швейцарии приехала в Коми изучать лес

Карелия и Финляндия будут сотрудничать в области выращивания посадочного материала для лесов

346,2 млн руб. нужно привлечь для реализации проектов Карелии по лесозаготовкам

В Тотемском районе создадут лесной полигон на 80 га земли


Квоты на добычу морских биоресурсов в НАО освоены на 100%

Образовательный форума "Молодежь 83 – ЭНЕРГИЯ ОКРУГА" пройдет в Нарьян-Маре

В Коми обсуждают здоровье населения Баренцева Евро-Арктического региона

Сыктывкарский арт-объект "Слон" скоро украсит Санкт-Петербург

В Петрозаводске проходит VI Форум молодых политиков

В карельской столице началась акция по сбору пластика

Торговый форум стартовал в Северодвинске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета