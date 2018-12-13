В Поморье перевыполнили план по восстановлению леса

Деревья в Архангельской области высадили на 62411 га, что больше запланированного на 2,3%.



В питомниках области вырастили 19,5 млн сеянцев, из которых 9,3 млн - ели и сосны. Этого количества хватит на 2019 г. Это деревья с закрытой корневой системой, поэтому считаются уживчивыми и наиболее предпочтительными к высадке. Ели и сосны сами по себе считаются хорошо уживчивыми.



Арендаторов обеспечивают посадочным материалом два центра на территории Шенкурского и Вельского лесничеств, лесной селекционно-семеноводческий центр УЛК Устьянского лесничества.



В 2018 г. в питомниках и теплицах области много сеянцев. Содействие возобновлению леса проведено на 57983,3 га (103% плана), дополнение лесокультур на 2333,6 га (122%) и уход за лесокультурами на 12387,1 га (108%). Рубка ухода за молодняком проведен на 11797,8 га (103 %).



Напомним, что лучшими арендаторами лесных участков, перевыполнивших план по воспроизводству лесов, стали лесничества Холмогорского, Выйского, Яренского, Верхнетоемского, Вилегодского районов.