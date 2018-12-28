Правительство Вологодской области прокомментировало "мусорную реформу"

Пресс-конференцию на тему "мусорной реформы" провел замгубернатора А. Стрижов. Также участие в мероприятии приняли начальник департамента ТЭК Е. Мазанова, начальник Госжилинспекции В. Токарев, представители региональных операторов, Росприроднадзора, Роспотребнадзора.



В 2016 г. была принята территориальная схема по обращению с отходами, выбран региональный оператор, утверждена инвестиционная программа и тарифы. Область готова перейти на новую систему обращения с ТКО, что считается необходимым требованием законодательства. Сейчас выстраивается схема с четкой ответственностью всех участников процесса.



Стрижов напомнил, что по инициативе О. Кувшинникова правительство разработает систему льгот для некоторых категорий граждан. Оплата за вывоз, утилизацию ТКО для западной и восточной части региона уравняют в городах до 140 руб. с человека, в селах - до 113 руб.



К 2022 г. мусоросортировочные станции Вологодчины смогут обрабатывать полный объем отходов области. Для снижения транспортной нагрузки, затрат на вывоз отходов к 2022 г. запустят мусороперегрузочные станций в 11 областных районах.