Горнодобывающее предприятие в Карелии повредило природный слой почвы

Республика Карелия >> Экология >> 13.01.2019

Управление Россельхознадзора Карелии, НАО и Архангельской области направило в Арбитражный суд иск о восстановлении нарушенного слоя почвы.

При осмотре сельскохозяйственных угодий д. Тулгуба Кондопожского района сотрудниками Россельхознадзора выявлены повреждения плодородного слоя почвы после работы предприятия, занимающегося добычей ископаемых. На участке стояли вагончики, бытовки, сторожка, спецтехника и транспорт. Для беспрепятственного проезда транспорта к участку дорога была посыпана гравием. С помощью тракторной техники на земле крупные камни дробились в мелкую фракцию. В итоге повреждены 10332 кв. м. плодородного слоя почвы. Согласно лабораторным исследованиям взятым на анализ проб грунта, подтверждено пониженное содержание органики в почве, превышенное содержание бензапирена.

Ведомство направило в адрес предприятия претензию, целью которой является возмещение вреда, нанесенного земельному участку или выплаты компенсации. Но требование в срок не было исполнено, поэтому Управление Россельхознадзора направило иск в Арбитражный суд с требованием восстановить земельный участок до августа 2019 г.





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